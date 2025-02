Novo semáforo deve fazer trânsito fluir em cruzamento de Manaus

Sinal foi instalado no cruzamento das avenidas Umberto Calderaro e Belo Horizonte

Manaus – O novo semáforo no cruzamento das avenidas Umberto Calderaro e Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus entrará em funcionamento no próximo sábado (22), às 9h.

O novo equipamento será sincronizado com os semáforos já existentes nos cruzamentos da Umberto Calderaro com a Rua Salvador e Umberto Calderaro com a Avenida André Araújo. Com isso, a expectativa é de que o trânsito flua de maneira mais ordenada, evitando retenções e proporcionando melhor organização para os condutores que desejam cruzar a Umberto Calderaro, vindos da Avenida Belo Horizonte.

A medida atende a uma demanda de motoristas e moradores da região, que enfrentavam dificuldades para realizar a travessia de forma segura. O Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) reforça que a sincronização semafórica permitirá uma melhor distribuição do tempo de sinal verde e vermelho, otimizando a mobilidade e reduzindo o risco de acidentes.

Agentes de trânsito estarão monitorando a operação do novo semáforo nos primeiros dias para avaliar a adaptação dos condutores e realizar ajustes, caso necessário. Além disso, campanhas de conscientização serão intensificadas para orientar a população sobre as mudanças na sinalização.

Motoristas que trafegam pelo local devem redobrar a atenção e respeitar a nova configuração semafórica para evitar infrações e garantir um trânsito mais seguro para todos.

