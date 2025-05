Nos acréscimos, Palmeiras vence o São Paulo e segue líder do Brasileirão

O clássico paulista foi decidido nos minutos finais, quando Vitor Roque balançou as redes

São Paulo – Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite deste domingo (11), na Arena Barueri, em Barueri. O clássico paulista foi decidido nos minutos finais, quando Vitor Roque balançou as redes e garantiu a vitória do Verdão, mantendo o time na liderança da competição, agora com 19 pontos. O Tricolor, por sua vez, permanece em 12º lugar, com 10 pontos.

O técnico Abel Ferreira optou por uma escalação com mudanças importantes, especialmente no setor ofensivo. O uruguaio Facundo Torres, que vinha de 26 jogos consecutivos, iniciou no banco de reservas, enquanto Paulinho ganhou sua primeira oportunidade como titular. Outra mudança foi a troca de Vitor Roque por Flaco López, estratégia que o treinador português costuma adotar.

O São Paulo teve como principal desfalque o atacante Lucas Moura, poupado para esta partida. O técnico Luiz Zubeldía contou com Oscar no banco de reservas, mas o jogador não iniciou o confronto.

O jogo começou com o Palmeiras buscando pressionar o adversário, principalmente pelo lado direito, com as jogadas de Ríos e Estêvão. No entanto, a equipe alviverde tinha dificuldades em finalizar. O São Paulo, por sua vez, ameaçou em jogadas de contra-ataque, mas sem efetividade.

Na segunda etapa, o Verdão manteve a pressão e criou as melhores oportunidades. Paulinho e Flaco López foram protagonistas de lances perigosos, enquanto o São Paulo respondeu com contra-ataques, mas encontrou o goleiro Weverton em noite inspirada.

O gol da vitória saiu nos acréscimos, quando Vitor Roque, que entrou na segunda etapa, aproveitou um rebote de Felipe Anderson e marcou o gol decisivo. O lance foi revisado pelo VAR e confirmado, para a explosão dos mais de 30 mil torcedores palmeirenses presentes na Arena Barueri.

Com o resultado, o Palmeiras mantém sua liderança isolada na competição, enquanto o São Paulo segue em posição intermediária, ainda buscando consistência na temporada.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am