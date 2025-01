Noivo de brasileira morta na Tailândia desabafa: “Fomos acordados pelo inferno”

A brasileira morreu durante um incêndio em um hotel onde os dois estavam hospedados

Tailândia – O noivo de Carolina Canales, brasileira que morreu em um incêndio na Tailândia no final de dezembro, falou pela primeira vez após a tragédia. Ele e Carolina estavam hospedados no hotel onde ocorreu o incêndio, mas se separaram durante o caos, e ele foi forçado a pular do terceiro andar para escapar das chamas.

Após receber alta hospitalar na quinta-feira (2), ele compartilhou um relato tocante nas redes sociais, relembrando os últimos momentos que passou com a noiva e lamentando sua perda.

Fernando descreveu a viagem como um dos períodos mais felizes de suas vidas. Eles estavam emocionados com a realização do sonho de Carolina: visitar a Tailândia e nadar com elefantes.

No entanto, essa alegria foi interrompida bruscamente quando o incêndio os pegou de surpresa. “Fomos acordados pelo inferno, algo que nunca acaba”, escreveu ele.

Ele também fez questão de ressaltar as qualidades da médica e afirmou que a beleza interior de Carolina sempre superou qualquer aparência física.

O estudante lembrou com carinho de como estavam ansiosos para passar o Réveillon com amigos e familiares, prontos para celebrar o novo ano e suas conquistas.

Fernando admitiu que tem enfrentado enormes dificuldades desde a morte de Carolina. “Sinto como se vivesse em um pesadelo constante sem ela ao meu lado. Tudo o que sonhamos foi interrompido, e me pergunto o tempo todo por que não descansamos juntos”, desabafou.

Ele também expressou a dor de estar em um país com uma cultura tão diferente e afirmou que está lutando para encontrar forças para seguir em frente, carregando sempre o amor de Carolina com ele.

Fernando ainda relatou que está fazendo todo o possível para liberar o corpo de Carolina e trazê-la de volta ao Brasil. Além disso, enfatizou que, embora tenham trocado muitas declarações de amor durante a viagem, sentiu que “não foi o suficiente”.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am