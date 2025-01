No SBT Sports, Tiago Leifert revela ansiedade para estreia na emissora: “muito empolgado”

Novo contratado do SBT, Tiago Leifert fará sua estreia oficial na nova casa nesta terça-feira (21). O profissional vai narrar a partida entre Benfica e Barcelona pela sétima rodada da Champions League, a partir das 16h45.

Por conta disso, o ex-apresentador da Globo deu as caras no SBT Sports deste domingo (19). Na atração, Leifert demonstrou entusiasmo pela nova fase de sua carreira, confessando estar ansioso para a estreia.

“Tô muito empolgado! Tô muito ansioso para contar as histórias não só da Uefa Champions League, mas também da Conmebol Sul Americana pra vocês aqui no SBT”, disse o mais novo locutor esportivo do canal da família Abravanel.

Convite

Durante sua breve participação no SBT Sports, Tiago Leifert fez uma análise sobre a partida da Champions League e convidou o público do SBT a prestigiá-lo em sua nova empreitada na telinha.

“Benfica e Barcelona, 16h45 nesta terça-feira. Minha estreia. Tamo junto! Beijo, boa sorte pra nós! Vamos que vamos!”, finalizou.

Novo contratado

Tiago Leifert foi anunciado como novo reforço da equipe esportiva do SBT no último dia 10. É a volta do apresentador à TV aberta, da qual estava afastada desde sua saída da Globo, no final de 2021.

Na emissora carioca, Leifert se destacou no comando do Globo Esporte SP. Em seguida, migrou para o entretenimento e comandou diversas atrações, como The Voice Brasil, É de Casa e Zero1. Entre 2017 e 2021, esteve à frente também do BBB.

No SBT, por enquanto, Tiago Leifert chega como narrador. Entretanto, especula-se que ele pode emplacar novos projetos na casa. Há rumores, inclusive, de um retorno ao The Voice, agora na nova emissora. No entanto, não há nada confirmado.

amazonianarede

Areavip André Santana