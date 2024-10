No hospital, Rodrigo Faro pede orações à esposa, Vera Viel, e explica motivo

Na noite desta sexta-feira, 4 de outubro, o apresentador Rodrigo Faro pediu orações por sua esposa, Vera Viel, e informou que a comunicadora encontrou um nódulo em sua perna.

Diretamente do hospital, Rodrigo e Vera gravaram um vídeo, publicado no Instagram, onde o casal explica que ainda aguarda pelo resultado de uma biópsia para saber se o nódulo é benigno ou maligno.

“Há duas semanas senti um nódulo na coxa esquerda, a gente correu para fazer alguns exames. Viemos para o hospital e os médicos decidiram por fazer uma biópsia. A gente já entregou nas mãos de Deus”, iniciou Vera.

Viel continuou e contou que ainda está esperando o resultado: “Estamos aqui em oração. Se Deus quiser, vai ser um nódulo benigno, vamos fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. A gente vai esperar o resultado e ver como proceder”, explicou a artista.

No vídeo, Faro relatou que, enquanto a esposa está internada, ele seguirá com seus compromissos profissionais e cuidando das filhas: Clara, de 19 anos, Maria, de 16 anos, e Helena, de 11 anos: “Continuo gravando, trabalhando, ficando com ela e cuidando da casa enquanto ela está ausente. Mas e Deus quiser, já deu tudo certo”, disse ele.

Viel e Faro compartilharam que, já neste sábado, 5, ela vai fazer um PET scan, exame de imagem médica que possibilita obter imagens detalhadas de órgãos e tecidos do corpo.

Já na legenda postagem em seu feed, o apresentador da Record fez o pedido relacionado à esposa: “Orem pela gente”, solicitou ele.

