‘Ninguém sabe’: amigo íntimo de Kate Middleton e Príncipe William revela o que está acontecendo ‘nos bastidores’

Kate Middleton e Príncipe William viveram um ano conturbado, principalmente, pelo diagnóstico do câncer da Princesa de Gales. Após o fim do tratamento da monarca, 2024 se encerra com uma notícia para lá de afetuosa: duas pesquisas da revista britânica Hello! elegeram o casal como os membros mais gentis da Família Real.

Uma fonte próxima do casal destaca a atenção que eles dão a populares sem divulgar. “Nos bastidores, há inúmeras cartas, mensagens, visitas e telefonemas que ninguém sabe, mas mesmo neste ano mais difícil, esta vontade de ajudar o próximo não para”, destaca o insider.

Um amigo íntimo de Kate e William confirma a informação: “A empatia e a compaixão são coisas muito importantes para o Príncipe e a Princesa de Gales. São pessoas incrivelmente gentis que realmente se preocupam com o trabalho que realizam”.

A publicação ainda trouxe à tona testemunhos de pessoas que, até então de forma secreta, receberam gestos carinhosos e gentis do casal real nos bastidores. É o caso de Tony, de 10 anos. Kate o conheceu durante visitas a um hospital infantil em Londres. O menino teve as pernas amputadas por conta de abusos dos pais biológicos.

“Quando conhecemos Kate, Tony era muito pequeno com suas perninhas e ela imediatamente deitou no chão com ele para ficar na altura dele. Ela senta e pinta com ele e nunca parece ter pressa”, disse Paula, mãe adotiva do menino.

Diagnosticada com um câncer terminal aos 17 anos, Liz também compartilhou sua experiência com o casal real. “Conversar com eles foi incrível, foi como conversar com qualquer pessoa, como uma pessoa normal. Não havia nenhum tipo de grandeza neles, havia apenas humanidade e gentileza”, diz ela.

