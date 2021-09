Nicole Bahls defende Nego do Borel e é detonada por internautas

Nicole Bahls virou um dos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo (26). A modelo comentou uma publicação defendendo Nego do Borel das acusações de assédio e estupro que recebeu após ser expulso do reality “A Fazenda 13″. O cantor insistiu em dormir com Dayane Mello mesmo ela estando visivelmente bêbada.

“Quem tem oportunidade de ser sua amiga sabe o quanto você é respeitador, é especial, te amo amigo. Nunca se esqueça o quanto você é valioso, Deus te ama muito, isso tudo vai passar, vai ficar tudo bem, são só obstáculos. Um menino doce humilde dono de um coração gigante, que trata sua mãe como rainha”, declarou Nicole.

Não demorou muito para que os internautas a detonassem. “Por isso tem fama de burra”, disse um. “Você está louca?”, questionou outro. “Estou decepcionada”, finalizou outra.

