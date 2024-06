Neymar tem filha perdida? Mulher húngara afirma que jogador é pai de menina de 10 anos e faz exigências. Entenda polêmica!

Neymar tem mais uma filha além de Mavie? É isso que diz a modelo húngara Gabriella Gáspar. A moça entrou com uma ação em janeiro deste ano alegando que o craque é pai de sua filha, uma menina de 10 anos. Gabriella e Neymar teriam vivido um affair em 2013 que supostamente resultou na gravidez. A modelo pedia teste de DNA e pensão alimentícia mas, agora, aumentou suas exigências, com direito a apreensão de passaporte. Entenda toda a polêmica!

Modelo húngara acusa Neymar

Segundo Gabriella Gáspar, ela e Neymar se conheceram em 2013 quando o jogador estava com a seleção brasileira em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para uma partida. Ele teria convidado a modelo para o jogo e começaram um affair em seguida.

Após a gravidez, Gabriella não teria mais conseguido contato com Neymar. Ela afirma que já tentou falar com o craque e sua família diversas vezes. O advogado da modelo, Angelo Carbone, revelou que ela chegou até mesmo a enviar uma carta para o Instituto Neymar Jr. Gabriella Gáspar contou ainda que a filha de 10 anos é a cara da irmã de Neymar.

“Minha filha é 100% Neymar, ela se parece muito com a Rafaella [Santos, irmã do atleta]. As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie [filha do jogador com Bruna Biancardi] também se parece com Jázmin quando era bebê”, disse para a colunista Fábia Oliveira em março.

Exigências para Neymar

Gabriella Gáspar quer que Neymar faça um exame de DNA para comprovar sua paternidade. Além disso, ela pede uma pensão de 30 mil euros, o que equivale a cerca de R$ 170 mil. A modelo quer ainda o pagamento da pensão referente aos 10 anos da menina em que ela não recebeu o valor.

Agora, Gabriella entrou também com uma denúncia por falsidade ideológica contra Neymar e pediu a apreensão do passaporte do jogador. Ela afirma que ele tem ‘se escondido’ das notificações judiciais ao informar falsos endereços, segundo o jornalista Ancelmo Gois do jornal O Globo. Porém, o Ministério Público de São Paulo se manifestou a favor do arquivamento do pedido, alegando que não há um crime a apurar e que o fato de Neymar ter vários endereços até dificulta o caso, mas não é um crime.

amazonianarede

Purepeople.br Maria Luisa Pimenta