Neymar é diagnosticado com Covid-19 e desfalca o Santos

São Paulo – Neymar Jr. testou positivo para Covid-19 e está afastado dos treinos do Santos desde a última quinta-feira (5), quando apresentou os primeiros sintomas. A informação foi confirmada oficialmente pelo clube neste sábado (7), após exames laboratoriais realizados pelo departamento médico.

Segundo o comunicado do Santos, o camisa 10 “segue em repouso domiciliar e em tratamento sintomático, conforme recomendação médica”.

Neymar já estava fora das atividades desde o início dos sintomas e não participará do jogo contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

Além do problema de saúde, ele já estava suspenso da partida por acúmulo de cartões. A doença também cancelou a visita que o craque faria à concentração da Seleção Brasileira em São Paulo neste domingo (8).

O diagnóstico acontece em meio a um momento de indefinição sobre o futuro do atacante. Seu contrato com o Santos se encerra no dia 30 de junho e, até o momento, não há um acordo firmado para renovação.

