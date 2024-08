Nem lavar roupas, nem assistir televisão: família de Silvio Santos tem proibições 7 dias após morte do apresentador. Entenda a cerimônia judaica!

Completados 7 dias da morte de Silvio Santos neste sábado (24), o nome do apresentador continua entre os mais comentados nas redes sociais, especialmente pelas curiosidades acerca da cerimônia judaica de morte no qual ele foi enterrado, e que agora sua família segue no período de luto.

Não é segredo o desejo de Silvio Santos em ser enterrado em uma cerimônia judaica, que, entre outras coisas, proíbe o velório. No entanto, segundo informações do jornal O Globo, a família do apresentador, se optar por seguir as tradições do judaísmo, deve se atentar uma séria de proibições nos 7 primeiros dias que sucedem a morte.

Enquanto no catolicismo é comum a realização de uma missa de 7º dia, no judaísmo os ritos de luto se chamam ‘shivá’. Embora sua esposa Iris Abravanel, com quem chegou a ter uma separação polêmica, seja evangélica, bem como algumas das suas filhas, o desejo de Silvio era de que todos seus herdeiros seguissem as tradições judaicas após sua morte.

De acordo com a associação Chevra Kadisha, de São Paulo, as regras determinam que a família enlutada não pode trabalhar, tomar banho por prazer (só por necessidade, e em água fria), passar cremes no corpo, calçar sapatos de couro, cortar o cabelo ou ter relações conjugais.

Os mandamos incluem a proibição de lavar ou passar roupas, usar roupa recém-lavada ou nova, participar de festas, ouvir músicas, assistir televisão, enviar presentes e até mesmo usar a expressão ‘shalom’ para cumprimentar alguém, que é uma saudação comum entre judeus.

O que acontece após o ‘shivá’, o luto de 7 dias?

Passado o período de luto profundo, que no caso da família de Silvio Santos acontece neste sábado (24), por completar uma semana da morte do apresentador, a tradição judaica indica que, após as orações para o falecido, que geralmente acontecem em sua casa, algumas pessoas calcem de volta seus sapatos comuns e troquem de roupa.

Já outras pessoas tem a traição de passear com a finalidade de acompanhar a alma que deixa o local que aconteceu o ‘shivá’. De acordo com as regras do luto judaico, ainda, “a pessoa que, por qualquer motivo (exceto doença) não cumpriu nenhuma das observâncias da Shivá durante os sete primeiros dias, deverá compensa-la por 7 dias dentro dos primeiros trinta dias”.

amazonianarede

Purepeople.br Hernane Freitas