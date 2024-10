‘Necessário é quem cuspiu na sua cara’: Jojo Todynho detona Xuxa após ser chamada de ‘decepção’

Jojo Todynho respondeu às críticas públicas de Xuxa. A apresentadora reagiu após a funkeira anunciar que iria retirar a música “Arrasou Viado”, uma homenagem à comunidade LGBTQIAPN+, das plataformas digitais – promessa que, mais de um mês depois, ainda não se cumpriu. “Nossa… Decepção tem nome”, escreveu a Rainha dos Baixinhos nos comentários da página do influenciador Marcio Rolim.

Xuxa fez o comentário há cerca de um mês, mas Jojo só descobriu nesta terça-feira (22). A ex-apresentadora do Multishow publicou uma série de vídeos para rebater os comentários da veterana.

“Eu não tinha tomado conhecimento do que a senhora Xuxa andou falando por aí sobre a minha pessoa. Eu queria que ela me respondesse porque eu sou desnecessária [não existem registros públicos de Xuxa chamando de Jojo de desnecessária]. Mas eu também já escrevi lá no WhatsApp dela porque eu eu tenho o número dela que se ela me acha desnecessária, eu acho… Vocês entenderam o que eu acho. Então, necessário é quem cuspiu na cara dela, porque eu sempre a respeitei”, disparou Jojo.

A famosa fez referência a um episódio ocorrido no último dia 13. Logo após deixar o estádio de futebol onde fez um show, Xuxa foi abordada de forma truculenta por uma fã, que, revoltada com a bronca que ganhou, cuspiu na cara da apresentadora.

JOJO TODYNHO SOBRE XUXA: ‘VOCÊ É PRIVILEGIADA E NÃO PASSOU PELO QUE EU PASSEI’

Jojo, que ganhou a torcida pública de Xuxa quando participou de “A Fazenda 12”, destacou que sempre foi fã da global e que era um sonho conhecê-la. Agora, ela afirma estar decepcionada.

“A Xuxa, sempre foi o sonho de todos que viveram o outro lado da moeda, porque ela é privilegiada, conhecê-la. E eu como uma fã, sempre a ovacionei. Mas que decepção! Aliás, muita gente tem se decepcionado com ela”, aponta.

Autointitulada “uma mulher preta de direita”, Jojo destacou que, por ser “branca” e “privilegiada”, Xuxa não entenderia seus posicionamentos. “Xuxa, eu digo diretamente pra você e pras outras pessoas que estão tomando partido de um lado sem entender o outro. Se eu tive alguma atitude, alguma coisa que me fizeram. E também não fale de mim, porque você não calçou os meus chinelos de prego. Você é privilegiada, você não passou pelo que eu passei. Você comeu angu frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não, você é branca”, argumentou.

amazonianarede

Purepeolpe.br Matheus Queiroz