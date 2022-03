Navio com mais de mil carros de luxo pega fogo no Oceano Atlântico

Um porta-voz da Volkswagen informou, nesta sexta-feira (18), que um navio que transportava carros de luxo da empresa, da Porsche, Audi e Bentley pegou fogo perto da Ilha dos Açores, em Portugal, no Oceano Atlântico. Segundo o comunicado, o navio tinha como destino a cidade de Davisville, nos Estados Unidos.

A embarcação saiu do porto de Emden, na Alemanha, e tem a bandeira do Panamá. Pouco mais de 20 pessoas que estavam na no navio foram retirados na quarta-feira (16), quando as chamas começaram. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, conforme informou a Marinha de Portugal.

Mais de 1 mil carros da Porsche e 189 da Bentley estão na embarcação. A Audi também confirmou a presença de veículos da marca, mas não informou um número exato, assim como a Volkswagen.

Segundo uma agência de notícias de Portugal, um capitão do porto de Açores informou que na noite de quinta (17) ainda havia fogo no navio, mas estava controlado.

A suspeita é de que um problema elétrico nos carros tenha causado o incêndio.

