Nasce o décimo segundo filho de Elon Musk

Elon Musk, dono do X (ex-Twitter) e da Tesla, anunciou o nascimento do seu décimo segundo filho.

O nascimento da criança, cujo gênero e nome não foram divulgados, foi mencionado pela Bloomberg e confirmado por Musk, nos últimos dias.

O bilionário, contudo, contestou relatos de um suposto parto “secreto”. Ele observou que emitir um comunicado sobre o nascimento da criança seria algo “bizarro”. Alegou que os amigos e as famílias, tanto dele como da esposa, Shivon Zilis, com quem ele já tem gêmeos, sabiam da gravidez.

Disse Musk ao portal Page Six, focado em celebridades: “Quanto a ‘gerado secretamente’, isso também é falso. Todos os nossos amigos e familiares sabem. A não emissão de um comunicado de imprensa, o que seria bizarro, não significa ‘secreto’”.

O novo bebê é o terceiro filho do empresário com Shivon, uma executiva da Neuralink, empresa de Musk que produz chips para implantes no cérebro.

O bilionário possui agora 12 filhos. São três com Shivon e três com a cantora Grimes. Além disso, outras seis crianças nasceram de relacionamentos anteriores de Musk, considerado o homem mais rico do mundo.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Rafaela Freitas