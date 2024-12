‘Não tem muito o que fazer…’: Isabel Veloso relata diagnóstico de câncer no pulmão, na reta final da 1ª gravidez

Isabel Veloso usou suas redes sociais para contar ter sido diagnosticada com câncer no pulmão. Grávida, a influencer ainda apresenta piora no tumor localizado na região do tórax

No sétimo mês de gravidez e após nova internação, Isabel Veloso afirmou que houve crescimento considerável dos tumores que possui no tórax, além de ter sido diagnosticada com outros tumores nos pulmões. Aos 18 anos, a influencer que luta contra um Linfoma de Hodgkin desde 2021 fez um sincero e comovente relato em seu Instagram nesta sexta-feira (6): “Não tem muito o que fazer”.

“Estou bem frustrada. Ainda estou digerindo. Eu não tinha medo antes, mas desde que eu descobri que estou grávida, eu começo a sentir medo. Antes não era um peso caso acontecesse algo comigo, agora é. Tenho que aprender a lidar com essa situação”, desabafou ela, que em 2023 chegou a apresentar remissão do tumor.

Grávida e com câncer, Isabel Veloso desabafou: ‘Rouca de tanta tosse’

O tumor pulmonar foi descoberto em exame após Isabel apresentar uma tosse constante. “Ia fazer um exame de imagem, ressonância, e tinha ultrassom do Arthur, que faço lá em Cascavel (PR). No final, deu tudo errado. Não deu porque eu tive perda de líquido da bolsa, uma perda considerável. Fiquei perdendo várias vezes. A gente foi para a maternidade e eles me internaram para monitorar”, explicou a mulher de Lucas Borba, com quem se casou esse ano.

Na conversa com os seguidores, Isabel relatou ter se submetido a uma tomografia no tórax com proteção de chumbo para evitar que a radiação chegasse ao bebê. “Estou com muita tosse, por isso, não estou falando muito nos Stories. Estou ficando rouca de tanta tosse que eu tenho”, prosseguiu, acrescentando ter parado de haver o vazamento do líquido da bolsa do filho.

Isabel Veloso apresenta derrame pleural

A influencer afirmou que o exame detectou que a quimioterapia não trouxe o resultado esperado, como previa. “É uma quimio muito fraca (…). Os tumores que eu tenho no tórax cresceram, não são mais tão pequenos. Quando eu descobri que eles voltaram a crescer, descobri que alguns estavam com sete centímetros e eram vários espalhados. Agora, eles formaram uma massa só e não se conta mais a quantidade de tumores no mediastino”, contou.

“Infelizmente, a gente achou a causa da minha tosse: além da massa estar maior no tórax e comprimir os meus pulmões, estou com nódulos nos pulmões e um leve derrame pleural”, prosseguiu a jovem. Em junho, a paranaense já havia notado crescimento de um tumor em outra parte do corpo.

Diante do quadro, ela contou que a equipe médica pode antecipar o parto para daqui a seis semanas no máximo sem oferecer risco a Arthur, que apresenta um bom peso, e pediu para os seguidores não se preocuparem com ela, mas para fazerem orações.

