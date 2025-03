Juliana Oliveira se manifesta após acusar Otávio Mesquita de estupro

Juliana registrou uma representação criminal contra Otávio Mesquita no Ministério Público de São Paulo (MP-SP)

São Paulo – A ex-assistente de palco do The Noite, Juliana Oliveira, usou as redes sociais neste domingo (30) para se pronunciar pela primeira vez desde que acusou o apresentador Otávio Mesquita de estupro. Em uma publicação nos Stories do Instagram, Juliana afirmou que tornar pública sua dor foi uma decisão difícil e que, por ora, prefere se resguardar.

“Não foi fácil! Decidir expor isso publicamente exigiu muito de mim. Neste momento, escolho o silêncio para me proteger, organizar meus sentimentos, me afastar dos julgamentos e buscar apoio na minha família. Quando me sentir pronta, falarei – não para me promover, mas para incentivar outras mulheres a denunciarem qualquer forma de abuso”, escreveu.

O caso

A denúncia veio à tona na última quinta-feira (27) e gerou grande repercussão. Juliana registrou uma representação criminal contra Otávio Mesquita no Ministério Público de São Paulo (MP-SP), acusando-o de comportamento inapropriado durante uma gravação do programa do SBT. Segundo o relato, Mesquita teria tocado nos seios e em outras partes do corpo da ex-assistente de palco sem consentimento, mesmo diante de sua tentativa de se esquivar.

De acordo com o advogado de Juliana, Hédio Silva Jr., a legislação brasileira considera estupro qualquer ato libidinoso praticado com violência ou sem o consentimento da vítima, independentemente da ocorrência de penetração.

Diante da acusação, Otávio Mesquita se pronunciou em suas redes sociais, negando qualquer irregularidade e alegando que tudo não passava de uma “brincadeira previamente combinada”.

“Afirmo que sempre fui brincalhão e respeitoso com todos ao longo da minha trajetória. Estou surpreso e chateado com essa acusação. Já acionei meus advogados e tomarei as medidas cabíveis para defender minha honra e a de minha família”, declarou o apresentador.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am