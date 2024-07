‘Não tem dinheiro suficiente’: filho de Madonna diz ‘catar restos de comida’ após deixar casa da mãe e causa polêmica na web

Madonna , que causou muito com sua passagem pelo Brasil nos últimos meses, onde fez um show histórico no Rio de Janeiro, está envolvida em mais uma polêmica, dessa vez provocada por um dos seus 6 filhos, David Banda, de 18 anos, que deixou a casa da mãe recentemente.

David Banda, que trabalhava ao seu lado na ‘The Celebration Tour’ e inclusive esteve no Brasil, usou uma live em seu perfil do Instagram, que posteriormente foi compartilhada pelo site The Sun, para comentar como tem sido a experiência de morar longe do luxo da mãe.

Atualmente vivendo em Nova York, nos Estados Unidos, ao lado da namorada Maria Atuesta, o jovem deu o que falar ao confessar que as vezes não tem dinheiro para comprar sua própria comida e tem que ‘catar restos’ pela casa.

“Eu não estou sozinho, tenho minha namorada aqui. Mas eu amo. É adorável a experiência de ser nove da noite, você estar com fome e perceber que não tem dinheiro o suficiente para comprar comida, mas também não ter comida o suficiente na casa e ter que ficar catando restos. É divertido”, disse o filho de Madonna durante a transmissão.

Filho de Madonna dá aulas de violão para sobreviver

Ainda durante a transmissão, o jovem, que sonha em seguir os passos da mãe na música, revelou que tem ganhado seu próprio dinheiro dando aulas de violão. David Banda, que foi adotado por Madonna em 2006, está cobrando 200 dólares, cerca de R$ 1,1 mil, por cada aula.

Nas redes sociais, o relato do terceiro filho de Madonna causou polêmica. Em um trecho compartilhado pelo perfil ‘poponze’ no X, antigo Twitter, internautas opinaram sobre o assunto:

“Não entendi, ele tá fazendo isso por livre espontânea vontade ou a Madonna colocou ele pra fora??”, comentou uma. “Ser filho da rainha do pop e vc ter milhões de oportunidade e jogar tudo no lixo (literalmente) por burrice”, opinou outra. “Gente??? ele tá brincando de ser pobre?”, se indignou uma terceira.

“Isso só pode ser brincadeira, né possível”, disparou mais um internauta, seguido de uma quinta pessoa: “Que lindo o herdeiro bilionário brincando de ser pobre, bem arrombad*”.

