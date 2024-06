Na véspera do Dia dos Namorados, Bruna Biancardi e Neymar Jr. curtem noite descontraída de jogos

Desde o batizado da pequena Mavie, que rolou no último sábado, dia 8, Neymar Jr. e Bruna Biancardi vem aparecendo constantemente juntos nas redes sociais. Os dois estarem no mesmo lugar não é exatamente uma novidade, já que eles convivem bastante devido à filha de oito meses de vida. No entanto, na última quinta-feira, dia 11, véspera do Dia dos Namorados, eles trocaram interações nas redes sociais depois de uma noite de jogos.

Em seu perfil nas redes sociais, Bruna compartilhou uma foto do placar do jogo, mostrando que havia ganhado contra Neymar. Na legenda, ela escreveu:

Quando eles perdem e querem fingir que ganharam. Às vezes acontece, meninos, aceitem.

Logo depois, Neymar repostou a publicação de Bruna e escreveu:

Que feito isso. Inventando coisa.

Vale lembrar que no Dia dos Namorados de 2023, Bruna e Neymar Jr. estavam juntos. No entanto, na data, ele foi exposto após ter traído Bruna com a influenciadora Fernanda Campos. Mais tarde, nas redes sociais, o craque pediu desculpas publicamente para a namorada, que estava grávida de Mavie.

