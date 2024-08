Mulher com a pior dor do mundo deve receber alta e afirma: “Nível cinco”

Carolina Arruda está internada desde o início de julho para tentar controlar os sintomas da neuralgia do trigêmeo

São Paulo- A estudante de veterinária Carolina Arruda, 27, conhecida por ter a pior dor do mundo anunciou que deverá receber alta médica nos próximos dias. Ela está internada desde o início de julho para tentar controlar os sintomas da neuralgia do trigêmeo. As informações são do site metrópoles.

“A dor deu uma melhorada boa, estou atualmente em um nível cinco. Já não vejo a hora de ir para casa, estar com meus bichos, minha filha e meu marido. Não fiquei nunca tanto tempo internada”, disse ela em uma publicação de seu perfil no Instagram.

A estudante afirma que pretende passar os próximos dias em férias na casa da sogra, que fica fora da zona urbana.

Conhecida por sentir a pior dor do mundo

Carolina ficou conhecida após iniciar uma vaquinha para fazer uma eutanásia com o objetivo de interromper a vida por não aguentar mais suas dores. Dias depois, ela iniciou um novo protocolo de tratamento como sua “última chance” antes de fazer o suicídio assistido.

Desde então, a estudante de veterinária fez uma série de tratamentos, inclusive cirurgias na face, para tentar controlar os sintomas. No dia 17 de agosto, os médicos implantaram um dispositivo que injeta doses programadas de morfina diretamente na medula dela.

O procedimento permitiu que Carolina sentisse menos dores. Em seu perfil, a estudante havia dito que esta seria sua última tentativa de tratamento, pois as opções seguintes envolvem cirurgias mais complexas.

Carolina sofre de neuralgia do trigêmeo em ambos os lados do rosto há 11 anos. Desde então, ela convive com dores constantes, algumas são tão intensas que a fazem desmaiar.

