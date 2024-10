MP aponta fragilidade em processo de Gusttavo Lima

A defesa do cantor sertanejo Gusttavo Lima protocolou uma petição nessa quinta-feira (10) com base na alegação do Ministério Público de Pernambuco.

A alegação do MP é que existem fragilidades na decisão da juíza Andrea Calado, da 12ª Vara Criminal do Recife. Segundo a defesa, o MP destacou que há provas da origem lícita de todos os valores suspeitos e “a mera apreensão desses valores no cofre da empresa, desprovidas de informações que indiquem sua origem, não implica na conclusão de que são provenientes de jogos ilegais da Esportes Entretenimento Promoção de Eventos e da Pix 365 Soluções Tecnológicas”.

A petição menciona ainda um trecho explícito da análise dos promotores que ressalta a suposta inocência de Gusttavo Lima, e “não indicam ilegalidade configuradora de crime de lavagem de dinheiro”.

O cantor teve o pedido de prisão revogado após ser incluído nas investigações sobre as apostas online, onde prendeu a advogada Deolane Bezerra e a mãe dela. Gusttavo Lima segue tentando provar que não possui envolvimento com os jogos ilegais.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Rafaela Freitas