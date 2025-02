Motocicletas roubadas e placas para clonagem são apreendidas em Manaus

Um suspeito em fuga, pilotando uma motocicleta furtada, estava sendo rastreado pelo GPS

Manaus – Duas motocicletas roubadas foram apreendidas, na tarde de terça-feira (4), além de placas e materiais utilizados para clonagem de veículos, na comunidade Grande Vitória, zona leste de Manaus.

De acordo com o sargento PM Santos Brito, da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial recebeu informação, via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), de que havia um suspeito em fuga, pilotando uma motocicleta furtada, que estava sendo rastreada por meio do Sistema de Posicionamento Global (GPS).

“O veículo havia sido furtado no bairro Monte das Oliveiras e, no momento, se encontrava na rua Venezuela, no Grande Vitória. Ao chegarmos ao local, confirmamos que a moto estava dentro de uma garagem. Durante a verificação, encontramos também, outra motocicleta roubada, além de placas e materiais utilizados para remarcação de chassi”, relatou o sargento.

Todo o material apreendido foi encaminhado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am