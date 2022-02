Morre cantora gospel Ludmila Ferber aos 56 anos

A cantora gospel Ludmila Ferber morreu na noite de terça-feira (26). A pastora, que tinha 56 anos, foi diagnosticada em 2018 com câncer e estava com metástases no fígado e nos ossos.

Em 2018, ela mesma revelou o diagnóstico. “‘Em tempos de guerra, nunca pare de lutar’. Hoje estou entrando num momento único e surpreendente da minha vida: o tratamento de quimioterapia. Mas, ainda que o ritmo de viagens para ministrações diminua durante um tempo, meu ministério não parou. E nem vai parar”, começou Ludmila.

“Sou grata por todo o amor e apoio que tenho recebido desde o diagnóstico e creio que já estou no caminho do meu milagre. Essa é a hora de profetizar profundamente as canções que tem abençoado a tantos por todos esses anos. Por favor, intercedam por mim, e, acima de tudo, alegrem-se, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira”, completou ela.

