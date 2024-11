Morre cantor Agnaldo Rayol aos 86 anos de idade

Morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 04, o cantor Agnaldo Rayol, de 86 anos de idade. Ele faleceu após sofrer um acidante doméstico em sua casa em Santana, na Zona Norte de São Paulo.

Segundo a CNN, o cantor estava em casa, acompanhado de um cuidador quando escorregou no banheiro se acidentando, o SAMU foi acionado rapidamente, porém a ambulância demorou a chegar. Agnaldo chegou a ser internado na madrugada no Hospital HSAMP, porém não resistiu.

– É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada. Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve, dizia comunicado enviado pela família do cantor.

Agnaldo ficou conhecido pela sua participação como cantor em diversos programas de televisão. Entre seus maiores sucessos estão suas interpretações de canções italianas, como Mia Gioconda e Tormento D’Amore.

amazonianarede

Estrelando Da Redação