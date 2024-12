Morre aos 100 anos ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter

Democrata comandou o país de 1977 a 1981 e foi vencedor do Nobel da Paz em 2002

Estados Unidos- O ex-presidente dos Estados Unidos James Earl Carter Jr, mais conhecido como Jimmy Carter, morreu neste domingo (29), aos 100 anos. O democrata comandou o país de 1977 a 1981 e foi vencedor do Nobel da Paz em 2002. A morte de Carter foi confirmada à mídia norte-americana pelo filho, e a causa ainda não foi informada. Ele foi o mais longevo ex-presidente dos EUA da história. Nascido e criado na Geórgia por uma tradicional família fazendeira, Carter foi governador e senador de seu estado antes de ser eleito para a Casa Branca pelo Partido Democrata, em 1976.

Apesar dos cargos, o ex-presidente não era visto como parte da política e era considerado um “outsider”, pela falta de ligações e contatos em Washington. A campanha vitoriosa de 1976 surpreendeu os próprios democratas.

O contexto da eleição se mostrou favorável à eleição de Carter. No início da década de 1970, os Estados Unidos foram tomados pelo escândalo de Watergate — série de vazamentos relacionados à corrupção que levaram à renúncia do então presidente Richard Nixon, do Partido Republicano.

