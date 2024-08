Moradores reclamam que estão sem água desde sábado: “Insuportável”

A falta de água afeta moradores da rua K, conjunto Vila da Barra, bairro Monte das Oliveiras

Manaus- Moradores da rua K, conjunto Vila da Barra, bairro Monte das Oliveiras denunciam que estão sem água desde o último sábado (3), período em que Manaus enfrenta temperaturas de até 36 °C, no alto verão amazônico, mesmo com as contas da fatura em dia.

A empresária Ana Macelo disse que a falta de água no local já se tornou algo “insuportável”.

“A situação da água já ficou insuportável aqui no conjunto porque 22h a água já vai embora só chega de manhã 8h e agora até durante o dia a água não está chegando aqui pra gente, e as contas pagas em dia, a gente protocola, e são as mesmas desculpas manutenção na Ponta do Ismael, faltou energia lá pro lado do Alvorada e a gente vai pagando o pato ficando sem água o tempo inteiro, então a gente pede ajuda”, denunciou a moradora.

A professora Laura Santos afirmou ainda que os moradores já acionaram a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Agemam), da Prefeitura de Manaus, mas não receberam nenhuma resposta do órgão regulador.

“Nos notificamos a Agemam e até agora não tivemos resposta plausível sobre a nossa situação, e continuamos com essa falta de água no conjunto”, afirmou a moradora.

O Grupo Diário de Comunicação (GDC), solicitou esclarecimentos da empresa Águas de Manaus sobre a falta de abastecimento no local.

Em resposta, a empresa informou que: durante esse final de semana, atuou em uma sequência de manutenções emergenciais mecânicas e hidráulicas no sistema que abastece o bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da cidade. Na madrugada desta segunda-feira (5), o sistema foi impactado por falta de energia. Em virtude disto, o abastecimento foi comprometido na região.

A nota informa ainda que: Os serviços já foram concluídos e a previsão é que o abastecimento esteja normalizado até a madrugada desta terça-feira (6).

