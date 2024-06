Morador resgata gavião ferido na rodovia AM-070

Animal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama

Manaus – Um morador encontrou em contato com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), para resgatar um gavião ferido, na sexta-feira (21), no quilômetro 8 da rodovia AM-070.

A equipe policial recebeu solicitação para resgatar um gavião em um batalhão do Corpo de Bombeiros, localizado naquela rodovia. No local, os bombeiros militares informaram que um morador deixou a ave naquele lugar.

O animal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Crime Ambiental

A Polícia Militar do Amazonas orienta que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em lei.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

