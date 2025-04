“Minha Casa, Minha Vida” é ampliado para famílias com renda de até R$ 12 mil

Além disso, será permitido o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o financiamento

Brasília – O governo federal anunciou uma expansão do programa “Minha Casa, Minha Vida” para famílias com renda mensal de até R$ 12 mil. Com a medida, será possível financiar imóveis de até R$ 500 mil, com prazo de pagamento de até 35 anos (420 meses) e taxa de juros de 10,5% ao ano, abaixo das oferecidas no mercado financeiro.

Além disso, será permitido o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o financiamento. A mudança beneficiará aproximadamente 120 mil famílias, embora o governo ainda não tenha informado quando as novas condições estarão disponíveis para o público.

Entre as condições, as famílias dessa faixa de renda terão que pagar o valor integral do imóvel, sem subsídios do governo. A ampliação da Faixa 4 do programa visa impulsionar o setor imobiliário nacional e contribuir para o cumprimento da meta de entregar 2 milhões de unidades até 2026.

O decreto que institui essas novas condições foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (4) e já está em vigor, embora alguns pontos, como a definição de quando o financiamento estará disponível e a inclusão de novas regras para áreas rurais, ainda não tenham sido esclarecidos pelo Ministério das Cidades.

