Mega-Sena: aposta de Manaus acerta a quina e leva mais de R$ 42 mil

Jogo simples registrado em uma loteria na Avenida Torquato Tapajós, foi um dos 41 vencedores da quina no concurso 3030 da Mega-Sena.

Uma aposta feita em Manaus acertou cinco números no concurso 3030 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (11), e faturou R$ 42.373,42. O jogo vencedor foi uma aposta simples registrada em uma loteria localizada na Avenida Torquato Tapajós.

Os números sorteados foram: 06 – 11 – 25 – 45 – 48 – 58.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Ao todo, 41 apostas em todo o país acertaram a quina e receberam R$ 42.373,42 cada.

No Amazonas, além da aposta vencedora da quina, outras 24 apostas acertaram quatro números e garantiram R$ 960 cada. Segundo a Caixa Econômica Federal, foram 20 apostas premiadas em Manaus, três em Humaitá e uma em Tabatinga. Todas foram registradas na modalidade simples.

No total, 2.983 apostas acertaram a quadra em todo o país.

Com o prêmio principal acumulado, a estimativa da Mega-Sena para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (14), é de R$ 25 milhões.

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus