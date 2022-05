MC Mirella explica status de relacionamento com influenciador australiano

Relações internacionais? Temos por aqui! Depois de muita especulação dos internautas, MC Mirella explicou o status de relacionamento com o influenciador Harry Jowsey, enquanto esteve em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na última terça-feira, dia 3, o ex-participante do reality Brincando com Fogo foi visto com a atriz Georgia Hassarati, decepcionando os fãs que apoiavam o galã com Mirella, mas, em entrevista com o colunista Leo Dias, a artista esclareceu a situação.

A funkeira admitiu que, apesar das fotos em que os dois aparecem juntos, eles são só amigos.

– Estamos na amizade mesmo! Foi incrível conhecer a galera aqui, mas tenho minha vida no Brasil, ela afirmou.

Mirella está solteira desde o divórcio com Dynho Alves, em 2021. O gringo também comentou sobre o suposto affair dos dois e explicou o flagra com Georgia.

– Eu não estou namorando ninguém, estava rindo e brincando no vídeo. Eu queria estar namorando a Mirella, ele revelou.

O contato da MC e Harry começou logo depois da saída da ex-peoa de A Fazenda 12. Na época, a funkeira ainda era casada e a conversa não foi pra frente. Agora, os amigos posaram juntos em Los Angeles, depois de Mirella ter afirmado que já rolaram beijos. Que amizade boa, né?

