Renascer: Buba pega traição de José Augusto com Ritinha e fica desnorteada

Buba pegará os dois no flagra e sua crise de ciúme e sentimento de traição ficaram expostos para o médico

Morte de Venâncio abre espaço no coração de Buba

A morte de José Venâncio (Rodrigo Simas) não será motivo para Buba (Gabriela Medeiros) sofrer por tanto tempo nos próximos capítulos de Renascer.

A psicóloga vai encontrar em José Augusto (Renan Monteiro), carinho e acolhimento após se sentir sozinha com tudo que está vivendo.

O médico dará a chance de conhecer sua ex-cunhada, se deitando com em cenas que poderão ser vistas pelo público.

Novos sentimentos e a proximidade entre os dois ficará nítida. A morte do publicitário será esquecida rapidamente e um novo casal terá início na trama.

Buba se sente traída após pegar José Augusto no flagra

Mas nem tudo são flores! José Augusto ainda está dividido e seu coração vai ficar em cima do muro ao retornar à Ilhéus com Buba.

A psicóloga vai flagrar o rapaz e Ritinha (Mell Muzzilo) dando um beijo inesperado após a empregada da fazenda realizar uma massagem no filho de Inocêncio (Marcos Palmeira).

Abalada com o que viu, a doutora tomará partido na relação com o rapaz, se afastamento dos seus sentimentos imediatamente.

Mesmo tentando esconder o que sente ao questionar Augusto sobre o beijo, seu ciúme irá acabar escapando. O rapaz irá explicar que Ritinha quer apenas vingança após saber que Damião (Xamã) está disposto a acabar com o casamento.

amazonianarede

Bolavip Brasil Ysac Freitas