Mbappé lamenta morte de fã que realizou sonho de conhecê-lo

França- Morreu na manhã desta quinta-feira, 13, o jovem francês Lorenzo. O menino sensibilizou o mundo no final do mês passado ao realizar o grande sonho de sua vida: conhecer o ídolo Kylian Mbappé, do Real Madrid. O astro francês, inclusive, prestou homenagem ao amigo em sua conta pessoal no Instagram e se colocou à disposição da família.

“Depois de uma longa luta, enfrentada com muita coragem, você descansou. Todos os meus mais sinceros pensamentos a seus pais, que te acompanharam com muita dignidade nessa provação. Contem comigo. Tive a honra de passar um tempinho ao seu lado e perceber o quão brilhante eras. Tu nunca serás esquecido e serás sempre amado. Descansa em paz, meu pequeno Lorenzo. Do teu amigo, Kylian”, escreveu o camisa 9 do Real Madrid nos stories.

Lorenzo foi diagnosticado muito cedo com um glioma terminal, um tumor cerebral localizado na parte posterior do cérebro. O jovem, no entanto, tinha muito prazeres na vida e um deles era o futebol. Fã absoluto de Mbappé, o jovem viralizou com um vídeo em que declarava toda sua admiração pelo astro e revelava o sonho de conhecê-lo.

Bastou tomar conhecimento da história de Lorenzo, que o camisa 9 merengue fez o sonho acontecer. O atacante entrou em contato com a família do jovem e o convidou para ir ao Santiago Bernabéu para acompanhar um jogo do Real Madrid, disponibilizando seu jatinho privado para facilitar a logística. Por lá, a recepção do ídolo foi com um: “você finalmente veio”.

Lorenzo fez mais, bem mais, que realizar o sonho de conhecer o ídolo. Isso porque ele também pôde interagir com todos os outros astros do Real Madrid e descobrir a visão privilegiada do gramado do histórico Santiago Bernabéu. Um dia que o próprio jovem descreveu como “inesquecível” em sua vida.

“Há coisas mais importantes na vida do que futebol. Proporcionamos um momento incrível para ele, para nós e estou muito feliz”, disse Kylian após o encontro entre eles.

O Real Madrid emitiu uma nota de pesar nesta quinta-feira, 13, confirmando a morte do pequeno Lorenzo.

“O Real Madrid C. F., seu presidente e sua Junta Diretiva querem expressar suas condolências aos familiares, amigos e entes queridos de Lorenzo, que recentemente realizou um de seus sonhos no Bernabéu: conhecer Kylian Mbappé e os jogadores do Real Madrid.

Sempre lembraremos de ‘Le petit Lorenzo’ com muito carinho, e sua figura permanecerá em nossos corações. Descanse em paz”.

