Marcos Oliveira fala de estado de saúde após cirurgia: “Não foi dessa vez que parti”

O ator Marcos Oliveira, famoso por interpretar o personagem Beiçola na série A Grande Família, compartilhou com seus seguidores na última segunda-feira (09), uma atualização sobre sua saúde. Ele passou por uma cirurgia de emergência e precisou realizar um cateterismo.

Em um vídeo gravado no hospital Unimed Rio Barra, onde está internado, Marcos tranquilizou os fãs: “Oi, gente! Estou aqui na Unimed Rio Barra no CTI. Já fiz o cateterismo. Uso dois estêncis há alguns anos também. Mas já estou um pouco melhor e sendo bem atendido. Ficarei ainda hoje em observação e amanhã de manhã devo voltar pra casa. Orando por isso! Porque tenho muita coisa pra fazer e que deixei de fazer hoje”.

Apesar da situação delicada, o ator manteve o bom humor ao finalizar sua mensagem: “Não foi dessa vez que eu parti. Obrigado por todas as mensagens de carinho e ligações. Não conseguirei responder todos pois estou com pouca bateria no celular. Um beijo gente”.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Thifany