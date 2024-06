Marcelo Serrado faz revelação sobre crise de pânico

Marcelo Serrado sofreu crises de pânico nas duas últimas semanas durante uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos. O ator explicou que teve a sensação de que uma catástrofe iria acontecer caso embarcasse. Serrado convive com as crises desde a pandemia, mas parou com a medicação sem antes consultar um médico. “Foi um erro meu”, admitiu.

Em entrevista ao Fantástico deste domingo (9), o ator da Globo descreveu o que sentiu quando entrou no avião com a família: “Quando fechou a porta do avião, me deu um negócio. A boca ficou mais seca. O pé começou a ficar gelado. Eu já peguei uma manta. Era um medo de eu surtar”.

Ao retornar da viagem, ele pediu que sua esposa e os filhos voltassem sem ele. Marcelo Serrado não conseguiu embarcar e ficou mais um dia na casa de um amigo em Orlando. Ele voltou ao Brasil no dia seguinte. “Você começa a fazer a projeção do futuro, né? Daqui a pouco eu vou me ver ali, deitado ali no chão. Eles vão ter que desviar o avião”, afirmou.

O tratamento começou depois da morte de seu amigo, o ator Eduardo Galvão (1962-2020). “Comecei a sentir sensações estranhas”, contou ele. Serrado então foi diagnosticado com crise de pânico e passou a tomar a medicação adequada, receitada por um especialista.

O artista interrompeu os remédios há um ano e meio porque acreditava que já estava bem o bastante. “Eu fiz o desmame sozinho. Sem falar com o médico. Eu achei que eu estava bem. Foi um erro meu. Um erro meu. Porque eu não posso fazer isso”, lamentou.

Serrado chorou ao dizer que se sente um vencedor por ter superado a crise. “É uma coisa pequena que tive, que não foi nada para muita gente, mas consegui passar por isso”, se emocionou. “É pensar no hoje. Continuar trabalhando. Fazendo as pessoas alegres. Dando risada. Sendo leve na vida. Não pesando nas coisas. E é isso”, concluiu ele.

