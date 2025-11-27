Manaus vai oferecer implante moderno para evitar gravidez em 11 unidades de saúde em 2026, diz prefeitura

Método será introduzido de forma gradual e começa a ser ofertado em 11 unidades no início de 2026.

Manaus passará a oferecer um novo método contraceptivo nas unidades de saúde a partir de janeiro, com a implantação gradual do Implanon na rede municipal. A informação foi divulgada nesta terça-feira (26) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A previsão é iniciar o serviço em 11 unidades ainda no mês de janeiro de 2026.

O Implanon é um implante subdérmico que libera etonogestrel e, segundo o Ministério da Saúde, se destaca pela longa duração, podendo atuar no organismo por até três anos, e pela alta eficácia na prevenção de gestações não planejadas.

Como parte da implantação, a Semsa promoveu, na segunda-feira e nesta terça-feira (25), um encontro de capacitação com médicos na Unidade de Saúde da Família (USF) Armando Mendes, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. O treinamento busca orientar sobre o uso do método e preparar a rede municipal para ofertar o serviço de forma gradual.

A chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Semsa, enfermeira Lúcia Freitas, afirmou que a introdução do Implanon representa mais uma estratégia para fortalecer o planejamento familiar.

“Estamos treinando os profissionais e discutindo fluxos de atendimento. Após esse primeiro encontro, os médicos poderão atuar como multiplicadores, e novas oficinas serão realizadas para ampliar o número de unidades que irão ofertar o serviço em Manaus”, explicou.

O encontro reuniu profissionais da zona urbana e rural, incluindo equipes da maternidade Moura Tapajóz e da Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF), garantindo o alcance também às comunidades ribeirinhas.

Lúcia destacou que o Implanon é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um contraceptivo reversível de longa duração (LARC), eficaz por até três anos após a inserção. Ela reforçou que o método não é indicado para todas as mulheres.

“Há contraindicações relativas e absolutas. Por ser um anticoncepcional hormonal, é necessário avaliar a saúde da paciente. Mulheres em tratamento para câncer de mama, com risco aumentado para a doença ou que tiveram AVC, por exemplo, não devem usar o método. Por isso, a inserção exige avaliação prévia”, completou.

Sobre o método

O Implanon é um implante subdérmico de longa duração e alta eficácia, capaz de atuar por até três anos sem necessidade de manutenção. Após o período, deve ser retirado e, se houver interesse, um novo pode ser inserido pelo SUS. A fertilidade retorna rapidamente após a remoção.

No SUS, apenas o DIU de cobre é atualmente classificado como LARC. Métodos dessa categoria são mais eficazes por não dependerem do uso contínuo ou correto da usuária, ao contrário de pílulas ou injetáveis.

Entre os métodos disponíveis hoje pelo SUS estão: preservativos externo e interno; DIU de cobre; pílulas combinadas e de progestagênio; injetáveis mensais e trimestrais; laqueadura tubária e vasectomia. Apenas os preservativos protegem contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

