Manaus terá serviços essenciais mantidos durante o feriado; confira

O mercado municipal Adolpho Lisboa por exemplo, funcionará nos dias 24, 25, 26 e 28, das 6h às 17h

Manaus- Manaus terá os serviços essenciais mantidos durante o feriado do aniversário de 355 anos da capital amazonense, comemorado nesta quinta-feira, (24), e no dia do Servidor Público, na segunda-feira, (28), incluindo a sexta-feira, (25), declarada ponto facultativo pela administração municipal.

Quatro serviços gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ficam à disposição da população todos os dias, inclusive fins de semana e feriados. A Maternidade Dr. Moura Tapajóz, no bairro Compensa, zona oeste, funciona em regime de plantão 24 horas, todos os dias, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pode ser acionado, pelo número 192, para casos de urgência.

Para acesso a serviços básicos da Atenção Primária, como vacinas do calendário nacional, procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg) e testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a população pode buscar a Clínica da Família Carmen Nicolau, localizada na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona norte, das 8h às 18h.

O Centro de Emissão de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio (Cedo) atende os usuários das 8h às 18h, por meio do número (92) 98842-8437. Os demais estabelecimentos da rede municipal de saúde retomam as atividades na terça-feira, (29).

Assistência Social

O SOS Funeral, da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), funcionará normalmente, 24 horas por dia, no feriado e ponto facultativo. A solicitação do serviço pode ser feita por meio dos números 98842-2963 (whatsapp) / 0800 280 8087 / 3215-2649 / 3631-9983, e também diretamente na sede da Semasc, localizada na avenida Ayrão com a avenida Ferreira Pena, no bairro Centro, zona Sul.

Limpeza

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atuará em esquema de plantão, com cem servidores, nesta quinta-feira, (24), feriado em comemoração do aniversário de Manaus, para assegurar a manutenção e a limpeza da cidade. As equipes irão executar os serviços de varrição nos principais pontos, como na Ponta Negra, no Centro e nas principais avenidas.

Além disso, haverá um reforço especial nos cemitérios da cidade, com 50 servidores atuando no cemitério municipal São João Batista, com os serviços de capina e limpeza, e cem trabalhadores no cemitério municipal Nossa Senhora Aparecida, executando a manutenção do campo-santo.

Sine Manaus

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), informa que o atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, zona Sul, e no shopping Phelippe Daou, zona Leste de Manaus, estarão suspensos durante os dias 24, 25 e 28, em virtude do feriado em comemoração ao aniversário de Manaus, ponto facultativo e Dia do Servidor Público. As atividades retornam normalmente na terça-feira, 29.

Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir a um dos postos, portando os documentos originais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h.

Galerias populares e shopping Phelippe Daou

As galerias populares Espírito Santo e Remédios, localizadas no Centro, zona sul da capital, e o shopping Phelippe Daou, situado no bairro Jorge Teixeira, na zona leste, funcionarão durante os feriados e ponto facultativo, exceto no domingo, dia (27). Nesta quinta e sexta-feira, 24 e 25, os espaços funcionarão das 8h às 15h, no sábado, dia 26, das 8h às 17h, e na segunda-feira, 28/10, das 8h às 15h.

Feiras e mercados

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa funcionamento das feiras e mercados municipais durante os feriados do aniversário de Manaus e Dia do Servidor Público.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, localizado na Avenida Lourenço Braga, no Centro, zona sul da cidade, funcionará nos dias 24, 25, 26 e 28, das 6h às 17h, e no domingo, dia 27, até às 13h.

A feira municipal Coronel Jorge Teixeira, conhecida como feira da Manaus Moderna, e a feira municipal da Banana, ambas situadas no Centro, funcionarão, todos os dias, das 3h às 18h. A feira municipal do Produtor, situada na zona Leste, e a feira da Panair, no bairro Educandos, na zona sul, funcionarão, todos os dias, de 6h às 18h. Já o tablado do peixe, situado na feira da Panair, funcionará, todos os dias, de 18h às 6h.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am