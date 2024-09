Manaus bate recorde e registra dia mais quente do ano pelo 2º dia consecutivo

Manaus já havia registrado o dia mais quente do ano nesta terça-feira (17), com 38,4ºC

Manaus- Pelo segundo dia consecutivo, Manaus registrou o dia mais quente do ano nesta quarta-feira (18), com a temperatura de 39ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Manaus já havia registrado o dia mais quente do ano nesta terça-feira (17), com 38,4ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no entanto, o pico foi superado nesta quarta-feira (15), às 15h quando a temperatura atingiu 39ºC.

Nos últimos 31 anos, o recorde de temperatura máxima em Manaus foi de 39,2°C, registrado no dia 2 de outubro de 2023.

Recorde de consumo de energia

Em meio a onda de calor, a Amazonas Energia registrou nesta segunda-feira (16), o recorde de consumo de energia com 1.819 megawatts (MW) com o aumento de 6% no consumo. O recorde anterior havia sido registrado em outubro de 2023, quando atingiu 1.748 MW.

Segundo o diretor Técnico do Interior e de Relações Institucionais do órgão, Radyr Oliveira, o recorde fez com que acontecesse apagões em diversas regiões do Estado.

“A distribuição de energia em uma cidade como Manaus é muito sensível. Temos muitas áreas de invasão, com centenas de ligações clandestinas, o que acaba prejudicando a rede como um todo. Esses fatores afetam a estabilidade do sistema e, por isso, desligamentos pontuais podem acontecer, especialmente em áreas mais vulneráveis”, afirmou Radyr Oliveira.

O elevado consumo de energia local influenciou o da Região Norte.

O subsistema Norte também bateu nesta terça-feira (18), pelo segundo dia consecutivo o recorde histórico de consumo da região com 8. 914 MW, segundo os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Na segunda-feira (16), o pico chegou a 8.832 MW. A média diária do subsistema Norte está em 8.443 MW, em setembro.

Além do alto verão amazônico, que eleva o consumo doméstico e do comércio, a demanda está sendo impulsionada pelo segmento industrial. O Polo Industrial de Manaus (PIM) sazonalmente entra em pico de produção em setembro e outubro para atender as encomendas do comércio para o final do ano.

