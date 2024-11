Manaus amplia vacinação contra Influenza para a população em geral

A campanha de vacinação contra Influenza tem previsão de encerramento no dia 31 de janeiro

Manaus – A vacina contra a influenza (gripe) passa a ser ofertada a todos os usuários com idade a partir de 6 meses, nesta segunda-feira (25), em Manaus.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a campanha de imunização na capital, reforça o alerta para a baixa cobertura contra a doença, que chegava a 35,74%, na sexta-feira (22), ainda bem abaixo da meta de 90%, quase três meses após o início da campanha.

Dessa forma, todas as pessoas a partir de 6 meses, integrantes ou não dos grupos prioritários, poderão receber a dose contra a gripe nas unidades e salas da rede municipal. A campanha de vacinação tem previsão de encerramento no dia 31 de janeiro.

Para receber a dose, é só apresentar o documento oficial de identidade, CPF ou cartão do SUS, e cartão de vacina, se tiver.

Os locais de vacinação, indica o subsecretário, podem ser consultados no site manaus.am.gov.br/semsa, no item “Vacinação”, ou pelo link direto bit.ly/salasinfluenza. A lista é organizada por zonas distritais de saúde e inclui endereços e horários de funcionamento.

Para quem trabalha ou estuda no horário comercial, há unidades básicas que funcionam em horário ampliado, até as 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 12h. Cada zona geográfica da cidade conta com pelo menos uma dessas unidades.

Baixa cobertura

De acordo com a gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, as salas de vacina da rede municipal registravam 227.839 doses aplicadas em Manaus, até a última sexta-feira. Desse total, 145.928 foram administradas em crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas, idosos e indígenas, grupos com meta de vacinação de 90%, estabelecida pelo Ministério da Saúde.

“Esse total equivale a 35,74% de cobertura, ou seja, menos de quatro em cada dez pessoas desses grupos foram vacinadas. É preocupante, pois são públicos mais vulneráveis à doença, mais sujeitos a precisar de hospitalização ou até ir a óbito, daí por que serem grupos prioritários”, salienta a gerente.

Isabel reitera que a vacina é a principal forma de prevenir a infecção pelos vírus Influenza A e B, e suas complicações. A doença é conhecida por causar febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo e dor de cabeça, entre outros sintomas.

“A vacina é a influenza trivalente, que é segura e capaz de prevenir contra três cepas do vírus. O esquema vacinal é de dose única para a maioria dos públicos, exceto crianças que estiverem sendo imunizadas pela primeira vez, que receberão duas doses com intervalo de 30 dias”.

A gerente acrescenta que o imunizante, indicado para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, pode ser aplicado com outros do calendário básico nacional. “Se a pessoa apresentar doença febril de quadro grave ou moderado, ou tiver diagnóstico de Covid-19, é recomendado adiar a aplicação até a melhora”, orienta.

Mobilização

A campanha de imunização contra a influenza teve início no dia 2 de setembro, em Manaus e demais municípios da região Norte, tendo sido prorrogada até o dia 31 de janeiro de 2025, como forma de ampliar a cobertura vacinal e oferecer a um público maior a oportunidade de se proteger contra a doença.

Dentre os grupos prioritários com meta definida de cobertura vacinal, as crianças receberam, até esta sexta-feira, 63.738 doses, alcançando 35,76% de vacinação. Outras 10.266 doses foram administradas em gestantes (40,87%), 1.724 em puérperas (41,75%), 68.200 em idosos (34,09%) e 1.980 em indígenas vivendo em terras indígenas (284,89%).

A mobilização incluiu ainda trabalhadores da saúde, com 20.369 doses aplicadas; pessoas com comorbidades, com 20.948; professores, com 6.348; pessoas com deficiência permanente, 1.841; forças armadas, com 762; forças de segurança e salvamento, com 459; população privada de liberdade acima de 18 anos, com 1.568; entre outros grupos prioritários.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am