Manaus abre oficialmente vacinação contra a dengue nesta quinta-feira

Manaus realiza a abertura oficial da vacinação contra a dengue no município, nesta quinta-feira (22), às 9h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Parque das Tribos, na comunidade Parque das Tribos, localizada no bairro Tarumã-Açu, zona oeste.

Na fase inicial da estratégia, serão imunizadas crianças com idade de 10 e 11 anos, com a oferta do imunizante em 171 salas de vacina gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A meta da estratégia de vacinação é alcançar 90% da população na faixa etária de 10 a 14 anos. O atendimento inicialmente é voltado a crianças de 10 e 11 anos, em razão da limitação de doses e do maior índice de hospitalização, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, avançando progressivamente dentro da faixa etária prevista no Programa Nacional de Imunização (PNI).

A vacinação contra a dengue complementa as ações já desenvolvidas da gestão municipal para prevenção e controle de arboviroses, entre elas, o manejo ambiental e as inspeções dos agentes de vigilância nas residências.

Diário 24h AM

https://d24am.com/saude/manaus-abre-oficialmente-vacinacao-contra-a-dengue-nesta-quinta-feira/