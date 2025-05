Mais de 73 mil eleitores no AM estão irregulares e têm até 19 de maio para regularizar título; saiba como

Regularização pode ser feita on-line ou presencialmente até o fim do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Mais de 73 mil eleitores no Amazonas ainda estão em situação irregular, conforme o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), e têm até a próxima segunda-feira (19) para regularizar o título. Entre eles, há eleitores que não votaram, não justificaram a ausência ou não pagaram multas referentes aos três últimos turnos consecutivos.

O coordenador da Central de Atendimento ao Eleitor (Cate) do TRE-AM, Efraim Felix, enfatiza que estar em dia com a Justiça Eleitoral é fundamental.

“Os eleitores precisam verificar sua situação eleitoral e correr para conseguir se regularizar. O prazo foi bem extenso e, ainda assim, muitos eleitores não se regularizaram”, destacou o coordenador.

O cancelamento do título não abrange: eleitores facultativos (menores de 18 anos; pessoas com 70 anos ou mais e pessoas não alfabetizadas); pessoas com deficiência que comprovem dificuldade para votar e em caso de justificativa aceita pela Justiça Eleitoral.

A situação eleitoral regularizada é um um dos requisitos legais para se inscrever e participar de concursos públicos, tomar posse em cargo público, renovar matrícula em estabelecimentos de ensino oficiais, participar de concorrências públicas, emitir documentos, como passaporte, carteira de identidade e CPF, entre outros.

Veja como regularizar situação

A situação do título eleitoral deve ser verificada somente nos canais oficiais da Justiça Eleitoral,:

Autoatendimento Eleitoral (portais do TSE e dos TREs);

Aplicativo e-Título;

Cartório eleitoral, de forma presencial.

Para regularizar, o eleitor deve agendar no site (tre-am.jus.br), na opção “Atendimento presencial” e comparecer no dia e horário escolhidos.

Por g1 AM