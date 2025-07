Mais de 60 condutores são flagradas dirigindo sob efeito do álcool em Manaus

A operação foi realizada entre sexta-feira (25) e domingo (27), em seis zonas da capital

Manaus – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da equipe de Fiscalização, registrou 109 procedimentos relacionados à alcoolemia durante operação deflagrada entre a noite de sexta-feira (25) e domingo (27), em seis zonas de Manaus e na rodovia AM-070. Do total, 64 condutores testaram positivo para alcoolemia e 45 se recusaram a fazer o exame.

Na sexta-feira (25), a operação foi realizada na zona leste com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 9° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e nas zonas centro-sul e centro-oeste. No sábado (26), as zonas sul, leste e norte foram alvo da operação. E no domingo (27), a ação ocorreu na zona oeste e na rodovia AM-070 (Manoel Urbano).

Ao todo, 498 autuações foram registradas pela operação. Foram flagrados 121 motociclistas sem uso de capacete de segurança, 36 condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 40 veículos sem equipamentos obrigatórios.

Além disso, outras infrações que oferecem riscos ao trânsito também foram registradas, como: dez motoristas trafegando na contramão, oito dirigindo ameaçando outros veículos, e oito trafegando sem placa de identificação.

A equipe de Fiscalização do Detran-AM reforça que a embriaguez reduz drasticamente os reflexos e a capacidade de decisão dos condutores, aumentando o risco de colisões e sinistros no trânsito. A falta dos equipamentos de segurança e o desrespeito às regras de trânsito também aumentam as chances de acidentes com vítimas graves.

“O crescimento das internações por acidentes de trânsito nos hospitais públicos evidencia o reflexo direto das condutas conscientes e imprudentes de motoristas que insistem em desrespeitar as normas”, destaca o coordenador-geral da Fiscalização de Trânsito do Detran-AM, Arthur Cruz.

