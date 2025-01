Mais de 500 quilos de pescado irregular são apreendidos no AM

Coari- Cerca de 500 quilos de pirarucu foram apreendidos durante abordagem dos policiais que atuam da Base Fluvial Arpão I, nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O responsável pelo pescado foi preso em flagrante por crime ambiental.

Durante patrulhamento pelos rios, a equipe da Base Arpão I, em cumprimento à Operação Fronteira Mais Segura/Operação Protetor, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizou abordagem ao barco Esther Bonfim IV, que transportava o pirarucu em manta, salgado e seco sem a devida autorização legal. A embarcação tinha como destino o município de Coari.

Foram apreendidos, no total, 200 quilos de pirarucu fresco e 371 quilos de pirarucu salgado/seco, configurando prática de crime ambiental previsto no Art. 34 da Lei 9605/98 (transportar espécies em desacordo com a Guia de Trânsito para Pescado – Ibama). O responsável pela embarcação, de 36 anos, foi detido e encaminhado para o cartório da Base Arpão 1.

Após a conclusão dos procedimentos, a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da SSP-AM, realizou a perícia e todo o pescado foi doado à Secretaria Municipal de Assistência Social, em Coari.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am