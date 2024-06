Maíra Cardi revelou que excluiu todas as mulheres do Instagram de Thiago Nigro

Durante uma participação no PodCats, Maíra Cardi deu o que falar. A influenciadora revelou que fez uma “limpa” no Instagram do marido, Thiago Nigro, removendo todas as mulheres que ele seguia e silenciar as que restaram.

A coach ainda contou que fez isso enquanto seu marido participava de um projeto que não podia levar celular. Ela disse que aproveitou esse momento para colocar seu plano em ação.

“Quando ele foi (ao Legendários), ele não pôde levar o celular, eu quem fiquei com o celular. Muito tempo, não tinha nada para fazer… Fiz a limpa no Instagram dele. Excluí uma galera e as que não podiam excluir, silenciei tudo. Você olha o feed dele é só menino, 100%”, revelou durante o programa.

