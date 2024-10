Mãe de Nicolas Prattes diz o que pensa sobre relacionamento do filho com Sabrina Sato

A atriz Giselle Prattes, mãe do ator Nicolas Prattes, usou uma rede social para desabafar sobre as críticas direcionadas ao relacionamento de seu filho com a apresentadora Sabrina Sato. A diferença de idade entre os dois, de 16 anos, tem sido alvo de frequentes julgamentos, especialmente após o anúncio de que estão esperando um filho.

Em uma interação com seus seguidores no Instagram, Giselle foi questionada sobre como lida com o ódio constante. Ela afirmou que não é agradável enfrentar essas críticas, mas reconhece que trata-se uma época de grandes mudanças, onde as pessoas parecem estar mais amargas.

Ela destacou ainda que muitas das críticas maldosas podem ser mais sobre quem as faz do que sobre os criticados. Para Giselle, os comentários negativos revelam mais sobre os sentimentos e experiências de quem os emite do que sobre seu filho ou Sabrina.

A atriz também admitiu que parou de ler comentários sobre o relacionamento do filho, a fim de preservar sua saúde mental. No início, ela tentou acompanhar as reações, mas percebeu que isso a estava afetando negativamente.

“Eu comecei a ler, mas decidi parar. Isso estava me fazendo mal. Eu ignoro completamente. Deve ser muito difícil para as pessoas aceitarem”, frisou ela.

Além disso, Giselle mencionou a dificuldade que alguns têm em acreditar na autenticidade de relacionamentos e valores em um mundo onde tantas coisas parecem falsas. Ela enfatizou que as pessoas não conhecem a fundo a personalidade, a moral e os valores tanto de Nicolas quanto de Sabrina.

Mãe de Nicolas Prattes aprova o relacionamento

Por fim, Giselle elogiou a nora, descrevendo Sabrina como ainda mais interessante na vida privada do que na pública. Ela declarou estar em paz com o relacionamento do filho, afirmando que, para ela, faz todo sentido Nicolas Prattes estar com uma mulher como Sabrina.

Giselle encerrou dizendo que a maldade dos outros não afeta sua visão positiva sobre o casal. “Eu fico muito tranquila porque na minha cabeça faz todo sentido o Nicolas estar com uma mulher como a Sabrina. A maldade do outro não nos pertence”, disparou.

Colaborou: Hudson William

amazonianarede

Areavip Colaboradores