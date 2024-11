Mãe de Marília Mendonça vai dar um irmão para a sertaneja

A morte da cantora Marília Mendonça (1995-2021) completa três anos na próxima terça (5), mas a mãe dela sente sua falta todos os dias. Dona Ruth Moreira faz aniversário na segunda (4) e, como presente para si mesma, pretende realizar um desejo que a sertaneja tinha: adotar uma criança.

“Outro sonho dela é de que eu adotasse uma criança, né? Que também já tá no meu projeto, viu, gente? Não posso deixar passar muito tempo”, contou Ruth ao Domingo Espetacular, da Record. “A gente é acostumado com bebê lá em casa, porque o Léo [Huff, filho de Marília]… O Léo é um bebezão.”

Na conversa com a revista eletrônica, a mãe de Marília admitiu que a dor da perda continua, mesmo três anos depois. “Perder um filho é a pior dor que você pode sentir aqui nesse plano. [Os aniversários da morte] São datas difíceis, mas todos os dias eu estou sem ela. Mas, quando paro, para lembrar daquele dia…”, lamentou a matriarca.

Dona Ruth abriu as portas de sua casa em Goiânia para a Record, e mostrou que a decoração está quase igual à da época em que Marília ainda vivia lá. “Foi esse cantinho aqui que eu escolhi pra deixar todas essas coisinhas dela.”

“Eu troquei alguns cantinhos aqui, mas era a casa em que ela morava comigo, que sempre morou. E vai continuar do jeitinho que tá”, valorizou a empresária.

Uma das mudanças foi a área adaptada para Léo, repleta de brinquedos. “Ele gosta de gente, de farra, de festa. Então, acho que ele não deixa a gente ficar triste, não”, falou a avó coruja, que também deu instrumentos para o neto. “Eu acho que ele vai seguir pro lado musical.”

“Às vezes, eu sinto no meu coração ela falando: ‘Aí, mãe, você tá indo muito bem'”, contou Ruth Moreira, elogiando o ex-genro, Murilo Huff, pelo carinho com o menino. “É um pai amoroso, cuidado com ele, sabe?”

Homenagem de Bruno Mars

No fim de semana passado, o cantor Bruno Mars fez uma homenagem a Marília Mendonça durante seu show em Brasília, e o tecladista John Fossitt chegou a tocar a música Infiel. A sertaneja nunca escondeu que era fã do astro pop, o que facilitou a dedicatória.

“Ah, ela cantava e marcava ele. Ela cantava muito as músicas dele, tem muita música aí que ela dedilhava, lá no inglês dela (risos), e marcava ele, mandava pra ele”, contou dona Ruth. “Ela ia em todos os shows dele, sabia?”

amazonianarede

Noticias Da TV