Mãe de Marília Mendonça detona Maiara e Maraisa em rede social

O tributo organizado pelo Spotify para homenagear Marília Mendonça, que morreu em 2021 em um acidente aéreo, continua causando polêmica. Após João Gustavo, irmão da artista, manifestar descontentamento, agora foi a vez de dona Ruth, mãe de Marília, tomar atitude contra Maiara e Maraisa, após a dupla decidir não participar do evento.

Dona Ruth, assim como o filho, deixou de seguir as cantoras no Instagram. Nos Stories, a mãe de Marília fez uma publicação que muitos apontaram como uma indireta às irmãs sertanejas: “São nos momentos que mais precisamos que descobrimos os verdadeiros amigos com quem realmente podemos contar”, dizia o post, que tinha a música “Leão” de Marília Mendonça tocando ao fundo.

O Spotify anunciou os artistas que estarão no show de tributo a Marília Mendonça, que acontecerá no dia 5 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo. No entanto, a ausência de Maiara e Maraisa surpreendeu os fãs da Rainha da Sofrência.

Logo após o anúncio, João Gustavo deixou de seguir o perfil oficial da dupla e a conta de Maiara no Instagram. No programa Fofocalizando, do SBT, Leo Dias revelou que a decisão de não participar do tributo partiu de Maiara. Segundo o jornalista, a sertaneja afirmou não ter condições psicológicas de cantar no estádio onde a dupla fez um show com Marília Mendonça no projeto Patroas.

João Gustavo confirmou a Leo Dias que Maiara e Maraisa foram convidadas para o evento. “Neste momento, vemos quem está com a gente e quer fazer que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só”, declarou o irmão de Marília.

