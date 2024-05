Ludmilla cancela tour que celebra os dez anos de sua carreira: – Triste

Notícia triste para os fãs de Ludmilla. A assessoria de imprensa da cantora acaba de revelar ao ESTRELANDO que a turnê Ludmilla in the house tour foi cancelada. Segundo o comunicado, a decisão envolve motivos que saem do controle da equipe da artista.

A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour, diz o comunicado.

– Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os dez anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante todo esse tempo, diz Ludmilla.

Ainda de acordo com a equipe da cantora, todos aqueles que adquiriram seus ingressos para os shows devem entrar em contato com a empresa responsável para solicitar o reembolso dos valores pagos.

amazonianarede

Estrelando Da Redação