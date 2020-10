Luciano Huck vira alvo de críticas ao posar em iate de 30 milhões de reais e fala sobre vida amorosa: – Já tomei chifre

Luciano Huck acabou se envolvendo em uma polêmica na última segunda-feira, dia 19, após ser flagrado por fãs a bordo de seu iate particular em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O apresentador estava acompanhado dos filhos e de alguns amigos na embarcação que, de acordo com o jornal Extra, é avaliada em 30 milhões de reais.

Nada modesto, o iate conta com quatro suítes, toboágua, lancha suporte, quatro pisos, duas cozinhas e até academia de ginástica, totalizando quase 40 metros de comprimento. Além disso, o interior da embarcação foi planejado por profissionais renomados como a italiana Paola Lenti, uma das designers de mobiliário mais premiadas do mundo.

Apesar de todo o luxo, os fãs apontaram com ironia que Luciano seria gente como a gente por conta de um varal presente na embarcação para que as toalhas fossem penduradas. A cena polemizou por vir a tona poucos tempo depois que o apresentador fez críticas à pobreza do país, e que sua esposa alegou que a família vivia de modo simples ao justificar a escolha do nome de seu novo programa.

Luciano no Lady Night

No dia 26 de outubro estreia a quinta temporada do reality Lady Night, sob o comando de Tatá Werneck, e a colunista Patrícia Kogut revelou como será a dinâmica com cada um dos convidados. Xuxa participará de um quadro no qual irá brincar com a fonética do seu nome e da filha, Sasha Meneghel. Outra participação que chama a atenção é a de Luciano Huck, que falará sobre o passado de sua vida amorosa!

Casado com Angélica, o apresentador já se relacionou com famosas como Eliana e Ivete Sangalo, e fez algumas revelações polêmicas sobre seus relacionamentos passados ao longo da conversa:

– Já tomei toco, já tomei chifre, já arrastei corrente.

Vish! Será que Luciano também vai citar nomes?

Outros destaque são a participação de Ana Furtado, que fará uma coreografia criada por Tatá e ainda dará uma receita com detalhes escatológicos no palco, além de Fábio Assunção e Fábio Jr, que participarão de um quadro chamado Habemus Fábios.

Uma novidade do programa é que, por conta da pandemia do novo coronavírus, a plateia será virtual – em um modelo semelhante ao do próprio Caldeirão do Huck.

