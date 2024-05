Lucas Buda do BBB 24 é assaltado após festival no Rio de Janeiro

Lucas Henrique, o Buda do “BBB 24”, foi vítima de assalto na madrugada deste domingo (26/5). Após sair do festival Doce Maravilha, no Jockey Clube do Rio de Janeiro, o capoeirista e seus familiares tiveram celulares e documentos roubados. Nenhum deles sofreu ferimentos, segundo a equipe do ex-BBB.

Comunicação do ocorrido

A informação foi divulgada no Instagram de Lucas. “Buda e seus familiares foram assaltados hoje, por volta das 2h50, retornando para casa após agenda de eventos”, informou a equipe em nota publicada na rede social. “Levaram telefones, documentos e outros itens pessoais, mas estão todos fisicamente bem. Já estamos registrando B.O. (boletim de ocorrência). Ignorem mensagem e/ou ligação estranha vinda do Buda. Qualquer coisa, estamos por aqui”, finalizou a nota.

Reações e apoio

MC Binn, amigo de Lucas no reality show, ficou chocado com a notícia e comentou: “Meu Deus”. Outros seguidores também expressaram apoio. “Revoltante! Mas o que importa é que todos estejam bem”, comentou um internauta.

