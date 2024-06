Aos 58 anos, mãe de Isis Valverde ganha declaração de estudante universitário no Dia dos Namorados: ‘Rezo todas as noites para…’

Mãe de Isis Valverde, Rosalba Nable ganhou uma declaração apaixonada no Dia dos Namorados. Nas redes sociais, Carlos Wanderson abriu seu perfil do Instagram só para compartilhar uma mensagem para a amada na data mais do que especial.

“Rezo todas as noites para que Deus continue a cuidar do nosso amor. Que a nossa parceria seja celebrada a cada amanhecer e que tenhamos sabedoria para vencer todos os desafios que surgirem em nossa estrada. Te amo infinitamente, my love”, escreveu Carlos, que é estudante universitário. “Amor meu”, comentou a mãe de Isis.

‘Estou à flor da pele, desorientada’

Mais cedo, Rosalba, de 58 anos, também fez uma declaração ao universitário. “De repente, tudo virou do avesso e há mais de um mês vivemos um meu momento muito triste, complicado. Minha vida está em suspenso, estou à flor da pele, desorientada. Mas você é só carinho, atenção, paciência. Me dá seu amor incondicional. Você me viu e está me vendo no meu momento mais frágil e decidiu ficar. E, fato, nem todo mundo está preparado para viver nesse território”, postou.

Além disso, afirmou se sentir uma mulher sortuda por ter encontrado o companheiro: “Obrigada por tudo, por estar sendo meu apoio, meu suporte, minha fortaleza. Não é um dia dos namorados como já tínhamos planejamos comemorar, mas eu te celebro aqui do meu lado neste momento tão doloroso, pq nos planos de Deus a nossa história já estava escrita”.

amazonianarede

Purepeople.br Rahabe Barros