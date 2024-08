Luana Piovani mostra apoio ao ex, Pedro Scooby, e fãs reagem

Na tarde da última quarta-feira (31), Luana Piovani repostou uma publicação do ex-marido, Pedro Scooby, o que agitou as redes sociais.

Na tarde da última quarta-feira (31), Luana Piovani repostou uma publicação do ex-marido, Pedro Scooby, o que agitou as redes sociais. A atriz postou em seus Stories um vídeo em que o surfista critica o sistema de arbitragem no surfe das Olimpíadas de Paris 2024.

Na foto, Pedro aparece com o amigo, o surfista Gabriel Medina, que é seu adversário. Muitos internautas ficaram surpresos com a postagem de Luana, já que a artista alfineta com frequência o ex devido a suas atitudes como pai dos filhos, Dom, Liz e Ben.

“Paixão incubada”, disparou uma internauta. “Ela ainda não superou o Scooby”, escreveu uma segunda fã. “Ama demais esse ex”, afirmou uma terceira fã. “O sonho da Luana é reatar com o Pedro Scooby”, apontou mais um.

Luana Piovani teria ficado desapontada com o ex-namorado, o fotógrafo Lucas Bitencourt. Recentemente, a atriz mandou uma suposta indireta ao rapaz. “Fui com sua cara, mas estou voltando pra devolver”, dizia um post nos Stories do Instagram.

