Luan Santana tem estado de saúde atualizado após se sentir mal e cancelar show

O cantor Luan Santana, como já noticiado, na noite deste último sábado (01), precisou cancelar às pressas o show que faria na Divinaexpo, depois de ter tido um mal-estar.

De acordo com informações passadas pela assessoria do cantor, o mesmo foi levado para o hospital Albert Einstein Alphaville, e neste domingo (02), já encontra-se em sua casa após ter recebido alta.

A assessoria ainda destacou que diferentemente do que foi divulgado pela produção do evento onde o sertanejo se apresentaria, Luan Santana não teve um mal súbito, apenas um mal-estar.

O pai do artista, seu Marildo, falou que o filho está descansando após ter sido medicado. Segundo as informações da assessoria de imprensa do cantor, ele não se sentiu bem no dia 28 de maio e passou pelo Albert Einstein, unidade Alphaville, onde recebeu um atestado para descansar quatro dias.

Mas, o cantor não seguiu a orientação médica e continuou cumprindo a sua agenda de shows. Foi para Lages, em Santa Catarina, dia 29, e para Votorantim, em São Paulo, no dia 30. Ontem, foi fazer o show na Divinaexpo, mas se se sentiu mal e não conseguiu cantar no evento.

ROCK IN RIO 2024

O cantor sertanejo, vale dizer, irá cantar na edição deste ano do Rock in Rio, no Palco Mundo, no dia 21 de setembro. Nomes do ritmo sertanejo, como o de Ana Castela, Simone Mendes e Chitãozinho e Xororó também foram confirmados no evento.

A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa dos artistas à Itatiaia. Inclusive, as vendas dos ingressos para o evento já foram iniciadas desde o último dia 23 de maio, através do site Ticketmaster Brasil.

